Песков пояснил слова Путина про либерализм

В интервью изданию Financial Times российский лидер отметил, что либеральная идея себя изжила.

По своим убеждениям президент России Владимир Путин близок к идеям либерализма, но он против агрессивного навязывания этой идеологии, как происходит порой в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью Владимира Путина британской газете Financial Times, в котором российский лидер подверг критике либерализм.

— Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далёк от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах. Вот это главное отличие (от позиции тех, кто выступает за диктат либеральной идеи. — Прим. Лайфа), — сказал Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что иногда они насильно навязываются.

— По сути своей стали агрессивно доминирующими, их стали просто буквально принудительно вменять в идеологию другим, — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин дал интервью журналистам британской газеты Financial Times, в котором раскритиковал либеральную идею. Российский лидер отметил, в частности, что она себя изжила и не должна доминировать.

Напомним, что Путин в этом интервью FT назвал ситуацию в мире драматичной и взрывоопасной.