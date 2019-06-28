Песков после встречи Путина и Трампа: Есть настрой на налаживание диалога

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Фото © AP Photo/Susan Walsh

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа прошли в позитивном ключе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что отмечается настрой на налаживание диалога Москвы и Вашингтона.

Переговоры с Трампом были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов. Хотя были и темы, по которым у наших стран имеются разногласия. Но, в целом, отмечается, наверное, настрой двух стран на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные, — заявил представитель Кремля РИА "Новости".

Ранее Песков раскрыл журналистам детали переговоров двух лидеров. Встреча длилась почти полтора часа, при этом в Кремле посетовали на ограничения по времени, из-за чего лидеры двух стран не смогли углубленно обсудить все вопросы.

Москва неоднократно говорила, что готова вести диалог с Вашингтоном, однако Штаты должны решить, нужно им развитие отношений с Россией или нет.

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