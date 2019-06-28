Суд снизил штраф Звереву за пикет против строительства завода на Байкале

"Скидка" составила пять тысяч рублей. Нарушение заключается в том, что акция проведена у резиденции президента.

Мосгорсуд снизил до 10 тысяч рублей сумму штрафа, наложенного на артиста Сергея Зверева за нарушения при проведении одиночного пикета возле Кремля против строительства завода на Байкале.

— Суд постановил вынести решение о замене административного наказания: с административного штрафа в размере 15 тысяч — на минимальный штраф в размере 10 тысяч рублей, — огласил постановление судья.

Напомним, Зверев выходил на пикет у стен Кремля 4 марта. Нарушение нашли в том, что акция проводилась у резиденции президента, что запрещено законом.

Вскоре Межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку законности строительства предприятия около озера и нашла нарушения при выделении участка под застройку. Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство. А 25 июня решение нижестоящей инстанции подтвердил Иркутский областной суд.

Отметим, что сегодня, как и на прошлое судебное заседание, артист пришёл в короне с разноцветными камнями. С ней на голове он просидел всё судебное заседание.