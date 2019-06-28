Суд снизил штраф Звереву за пикет против строительства завода на Байкале

Мосгорсуд снизил до 10 тысяч рублей сумму штрафа, наложенного на артиста Сергея Зверева за нарушения при проведении одиночного пикета возле Кремля против строительства завода на Байкале.
— Суд постановил вынести решение о замене административного наказания: с административного штрафа в размере 15 тысяч — на минимальный штраф в размере 10 тысяч рублей, — огласил постановление судья.
Напомним, Зверев выходил на пикет у стен Кремля 4 марта. Нарушение нашли в том, что акция проводилась у резиденции президента, что запрещено законом.
Вскоре Межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку законности строительства предприятия около озера и нашла нарушения при выделении участка под застройку. Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство. А 25 июня решение нижестоящей инстанции подтвердил Иркутский областной суд.
Отметим, что сегодня, как и на прошлое судебное заседание, артист пришёл в короне с разноцветными камнями. С ней на голове он просидел всё судебное заседание.
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