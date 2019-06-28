Москвич нашёл на улице сотни карт Сбербанка с личными данными клиентов

Житель Москвы обнаружил на улице сотни, если не тысячи пластиковых карт Сбербанка. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места произошедшего.

Карты настоящие — на них содержатся личные данные получателей, номер, срок действия и CVV-код. В беседе с Лайфом очевидец рассказал, что карты были обнаружены около десяти часов утра, но уже после обеда их забрали сотрудники Сбербанка.

— Может, половину и растащили. Коробки уже вскрыты были, некоторые пачки с картами тоже, — рассказал он.

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