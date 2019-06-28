Легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом в США

Breaking: plane into the house...two people died and another was injured, Hope Mills #NorthCarolina #USA pic.twitter.com/C0nOkVMSqg— Bur (@Bur01210878) 28 июня 2019 г.
Вблизи города Хоуп-Миллз американского штата Северная Каролина потерпел крушение легкомоторный самолёт. На его борту был лишь пилот, который погиб в результате ЧП. Однако борт рухнул на жилой дом, в результате чего погиб его жилец. Ещё один получил тяжёлые травмы.
Правоохранительные органы устанавливают причины трагедии, сообщает газета New York Post.
Как сообщал Лайф, накануне авиакатастрофа произошла в российском городе Нижнеангарске. У летевшего из Улан-Удэ самолёта Ан-24 отказал один из двигателей. При аварийной посадке на аэродром самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в постройку, после чего загорелся. Один из пассажиров снял на видео момент крушения. В результате ЧП погибло два человека, 34 потребовалась медицинская помощь.
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