Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Франции Эмманюэля Макрона в Россию на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2020 года.

— Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне, — заявил Путин Макрону, обращаясь к нему на "ты".

Кроме того, президент РФ отметил, что Франция — один из важнейших зарубежных партнёров нашей страны.

Как уже сообщал Лайф, ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В скором времени Москва направит официальное приглашение Вашингтону.