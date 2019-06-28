Глава Рослесхоза написал заявление об отставке

Он возглавил ведомство в 2014 году. Тогда же его назначили заместителем главы Минприроды.

Глава Федерального агентства лесного хозяйства, который также занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии России, Иван Валентик подаёт в отставку. Он уже написал соответствующее заявление на имя председателя правительства Дмитрия Медведева.

— Да, такое заявление есть. Я подтверждаю, — передаёт ТАСС его слова.

Валентик в разные годы работал в Росприроднадзоре, Министерстве сельского хозяйства. Он возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства в 2014 году. В том же году его назначили заместителем главы Минприроды.

Ранее Лайф сообщал, что врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил своего заместителя.