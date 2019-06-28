Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением

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Стивен Адлер. Фото © AP Photo / Chris Pizzello

Полиция не обнаружила никого, кто мог быть причастен к ранению известного рокера.

Бывший барабанщик Guns N' Roses Стивен Адлер был доставлен в больницу в Лос-Анджелесе. Находясь дома, мужчина умудрился нанести себе серьёзное ножевое ранение в область живота, сообщает портал TMZ.

Источники в правоохранительных органах сообщили порталу, что из дома Адлера кто-то смог позвонить в экстренную службу накануне вечером и сообщить о ранении. Травмы Адлера не угрожают жизни, а полицейские уверены, что музыкант ранил себя сам.

В прошлом месяце Лайф сообщал, что группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню, за то что та варила пиво Guns N' Rose. Музыкальный коллектив также был включён в десятку самых высокооплачиваемых в 2018 году.

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