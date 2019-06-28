Под Иркутском из-за паводка эвакуируют жителей города Тулун

Отмечается, что уровень воды в реке Ия превысил 946 сантиметров при критической отметке в 700.

МЧС совместно с местными властями начали эвакуировать жителей города Тулун в Иркутской области. Там из-за ливней резко поднялся уровень воды в реке Ия, затоплено почти 2,4 тысячи жилых домов.

— В Тулуне начата эвакуация, предварительное оповещение проведено. Но по большей части население отказывается эвакуироваться, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Отмечается, что уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Синоптики прогнозируют, что он может подняться ещё на 1,5 метра.

Паводок произошёл в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах области. Спасатели эвакуируют население на вертолётах и лодках. Ранее Лайф сообщал, что из-за стихийного бедствия перекрыли федеральную трассу "Сибирь".