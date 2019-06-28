В Тюмени задержан начальник колонии, где за 100 тысяч сдавалась "VIP-камера"

Проживавшему в ней осуждённому были организованы все удобства — от собственной кухни до проведённого Интернета и телефонной связи.

Сотрудники СУ СКР по Тюменской области задержали начальника исправительной колонии № 1 Тюмени Игоря Чурсина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от осуждённого.

Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По версии следствия, с разрешения Чурсина в одном из цехов на территории колонии появилась "VIP-камера" со всеми удобствами. Стоимость проживания в ней составляла 100 тысяч рублей в месяц.

— С ведома руководителя учреждения осуждённый проживал в данной "квартире", общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался Интернетом и холодильником, — рассказала порталу пресс-секретарь ведомства Людмила Галстян, не называя имя задержанного.

По данным оперативников, "VIP-камера" была занята одним из осуждённых на протяжении более года — с марта 2018 по май 2019-го. То есть за это время начальник колонии мог получить более 1,3 миллиона рублей "за аренду".

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В случае признания виновным ему может грозить до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки. Однако следователи считают, что руководитель исправительного учреждения может быть причастен и к другим преступлениям.

Как сообщал Лайф, ранее видео пасхального пира заключённых в одной из колоний Орловской области стало причиной служебного разбирательства ФСИН и прокурорской проверки. Местный телеканал опубликовал ролик, на котором было запечатлено, как во дворе для осуждённых организовано подобие шведского стола "от братвы".