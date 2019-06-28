Минфин США ввёл санкции против сына Мадуро

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Николас Мадуро. Фото © en.kremlin.ru

Такие меры предприняты в связи с тем, что он "является членом нелегитимного Национального учредительного собрания".

Соединённые Штаты ввели санкции против сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрры. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.

Сегодня Офис по контролю над иностранными активами при Министерстве финансов (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против сына лидера нелегитимного режима Венесуэлы Николаса Мадуро, в отношении которого были введены санкции 31 июля 2017 года, — отметили в Минфине.

В документе отмечается, что действие предпринято в связи с тем, что Мадуро-младший "является членом нелегитимного Национального учредительного собрания".

Ранее стало известно, что США расширили пакет санкций против Венесуэлы.

Напомним, США добиваются смены режима в этой стране. В том числе они поддерживали оппозиционера Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя президентом страны, но его попытка организовать государственный переворот провалилась.

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