Минфин США ввёл санкции против сына Мадуро

Такие меры предприняты в связи с тем, что он "является членом нелегитимного Национального учредительного собрания".

Соединённые Штаты ввели санкции против сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрры. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.

— Сегодня Офис по контролю над иностранными активами при Министерстве финансов (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против сына лидера нелегитимного режима Венесуэлы Николаса Мадуро, в отношении которого были введены санкции 31 июля 2017 года, — отметили в Минфине.

В документе отмечается, что действие предпринято в связи с тем, что Мадуро-младший "является членом нелегитимного Национального учредительного собрания".

Ранее стало известно, что США расширили пакет санкций против Венесуэлы.

Напомним, США добиваются смены режима в этой стране. В том числе они поддерживали оппозиционера Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя президентом страны, но его попытка организовать государственный переворот провалилась.