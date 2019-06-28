Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

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Юрий Шатунов. Фото © ТАСС / Беляков Сергей

Перед выступлением у артиста разболелся зуб, и никакие обезболивающие не помогали.

Медики госпитализировали 45-летнего российского певца Юрия Шатунова перед концертом в Новороссийске. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора звезды 90-х Аркадия Кудряшова.

Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали, и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу, — рассказал он.

Кудряшов отметил, что все процедуры были выполнены совершенно бесплатно. Уже выступая на сцене, Шатунов поблагодарил медиков Новороссийска за быструю организацию и оперативное вмешательство.

Напомним, что ранее Шатунов признался, что его клип на песню "А лето цвета" стоит "в районе миллиона евро".

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