Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Медики госпитализировали 45-летнего российского певца Юрия Шатунова перед концертом в Новороссийске. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора звезды 90-х Аркадия Кудряшова.
— Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали, и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу, — рассказал он.
Кудряшов отметил, что все процедуры были выполнены совершенно бесплатно. Уже выступая на сцене, Шатунов поблагодарил медиков Новороссийска за быструю организацию и оперативное вмешательство.
Напомним, что ранее Шатунов признался, что его клип на песню "А лето цвета" стоит "в районе миллиона евро".
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