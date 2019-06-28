Мина попала в дом престарелых в ДНР

О погибших или пострадавших в результате обстрела украинскими силовиками не сообщается.

Мина угодила в крышу дома престарелых в подконтрольном Донецкой Народной Республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, заявил представитель городской администрации.

— Было единичное попадание из миномёта в крышу дома престарелых. Учреждение располагается в центре города, вокруг жилые дома. Дом престарелых работает. Жертв нет, — приводит РИА "Новости" комментарий представителя администрации.

Накануне группа журналистов, в том числе из России, попала под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка.

В ДНР при обстреле украинских силовиков пострадал ребёнок