Мина попала в дом престарелых в ДНР

Мина угодила в крышу дома престарелых в подконтрольном Донецкой Народной Республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, заявил представитель городской администрации.
— Было единичное попадание из миномёта в крышу дома престарелых. Учреждение располагается в центре города, вокруг жилые дома. Дом престарелых работает. Жертв нет, — приводит РИА "Новости" комментарий представителя администрации.
Накануне группа журналистов, в том числе из России, попала под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка.
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