Медведчук: Без диалога с Донбассом ничего не будет

Украинским властям следует заниматься обменом пленных, а не их освобождением, поскольку без переговоров с Донбассом вернуть их не удастся. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Без диалога, без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит, — это рассчитывать на нулевой результат, — сказал он в эфире телеканала Newsone.

При этом политик отметил, что сейчас действительно идут переговоры по освобождению пленных и в Донецке, и в Луганске, и подчеркнул, что вопросами двустороннего обмена "должна заниматься власть".

Как ранее сообщал Лайф, ДНР и ЛНР добровольно освободили четырёх украинских военнопленных. Передача украинцев состоялась в аэропорту Минска, в сопровождении Медведчука они прибыли в Киев, что вызвало неоднозначную реакцию президента страны Владимира Зеленского.