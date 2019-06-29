Минпросвещения рассмотрит введение льготной ипотеки для учителей

Министерство просвещения России может рассмотреть введение льготной ипотеки учителям в качестве дополнительной меры по привлечению на работу в школы, сообщили в пресс-службе "Будущее России. Национальные проекты".
Такое предложение обсудили в рамках дискуссии на заседании подгруппы "Образование" рабочей группы Госсовета по направлению "Образование и наука". Участие в обсуждении приняли министр просвещения России Ольга Васильева.
— Министр одобряет в качестве проекта к обсуждению это предложение, — сказали в пресс-службе министерства.
Кроме того, в пресс-службе губернатора Кировской области Игоря Васильева сообщили, что ранее такой вопрос уже поднимался, однако тогда речь шла о развитии социальной инфраструктуры и системы материальных стимулов для привлечения кадров в сельские школы.
На заседании отметили необходимость создания достойных и комфортных условий жизни.
Как добавили в пресс-службе, "с предложением рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки выступили и учителя из разных субъектов РФ, принимавшие участие в совместном заседании рабочих подгрупп Госсовета".
В качестве решения этого вопроса рабочая группа считает, что необходимо привлечь средства бюджетных кредитов, которые "возвращают в федеральный бюджет в соответствии с условиями реструктуризации задолженности".
Ранее в Минпросвещения заявили, что не собираются вводить в школах уроки семейных ценностей.
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