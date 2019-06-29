Песков рассказал, что обсудили Путин и Макрон на саммите G20

Сейчас ведётся подготовка к диалогу министров иностранных дел и министров обороны двух стран.

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в рамках саммита G20 в японской Осаке обсудили ситуацию с Украиной и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам — ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Он отметил, что сейчас ведётся подготовка к диалогу министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате "два на два".

— Говорили по Украине, что нужно "нормандский" формат активизировать, — добавил пресс-секретарь российского президента.

Однако о том, когда может состояться встреча в "нормандском" формате, Песков не сообщил. Он отметил, что сейчас не достигнуто какое-либо понимание, поэтому необходима встреча "на рабочем уровне".

Ранее Лайф рассказал, как Эмманюэль Макрон поприветствовал Владимира Путина и о приглашении президента Франции в Россию на 75-летие Победы.