Эрдоган отметил отсутствие отсрочек по поставкам С-400 в Турцию

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Зенитная ракетная система С-400. Фото © Минобороны РФ

Поставки российских комплексов С-400 в Турцию состоятся по плану, никаких отсрочек в этом процессе нет. Об этом заявил президент республики Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в японской Осаке, где проходит саммит G20.

Для нашего сотрудничества в первую очередь имеет значение совместное производство ракет, включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки, — сказал президент Эрдоган.

Ранее представители Турции не единожды подтверждали намерения совершить покупку российских C-400, несмотря на постоянные угрозы санкциями со стороны США, а также обещания американцев исключить турецкие предприятия из программы создания истребителей F-35.

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