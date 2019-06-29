В Киеве заявили, что Климкин позорит Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит всю украинскую дипломатию во всех аспектах своей работы. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Николай Скорик.
— Я считаю, что Климкин — это позор украинской дипломатии, начиная с его внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата, я считаю, это важно. Это элита государственной службы и всегда ею была, во все времена, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.
Он также отметил, что поддерживает решение президента Зеленского о проведении в стране внеочередных парламентских выборов, причём "чем скорее, тем лучше". По его словам, глава государства понимает, что нынешний парламент недееспособен и не станет поддерживать решение президента сменить главу МИД, генпрокурора и руководство СБУ.
Репутация Климкина начала стремительно рушиться после ухода с поста президента Украины Петра Порошенко. Одним из последних событий внутри страны, связанных с дипломатом, стало гневное обращение нынешнего главы государства Зеленского, который заявил, что узнаёт о действиях ведомства "из Интернета", а не от своего министра, который даже не согласовывает с ним официальные документы.
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