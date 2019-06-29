В Киеве заявили, что Климкин позорит Украину

Рейтинг украинского министра начал стремительно падать после того, как пост президента Украины покинул Пётр Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит всю украинскую дипломатию во всех аспектах своей работы. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Николай Скорик.

— Я считаю, что Климкин — это позор украинской дипломатии, начиная с его внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата, я считаю, это важно. Это элита государственной службы и всегда ею была, во все времена, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Он также отметил, что поддерживает решение президента Зеленского о проведении в стране внеочередных парламентских выборов, причём "чем скорее, тем лучше". По его словам, глава государства понимает, что нынешний парламент недееспособен и не станет поддерживать решение президента сменить главу МИД, генпрокурора и руководство СБУ.

Репутация Климкина начала стремительно рушиться после ухода с поста президента Украины Петра Порошенко. Одним из последних событий внутри страны, связанных с дипломатом, стало гневное обращение нынешнего главы государства Зеленского, который заявил, что узнаёт о действиях ведомства "из Интернета", а не от своего министра, который даже не согласовывает с ним официальные документы.