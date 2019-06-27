Зеленский раскритиковал МИД Украины за неподчинение и потребовал объяснений

По словам президента Незалежной, он узнаёт об иностранной политике своей страны из Интернета.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Министерства иностранных дел своей страны и, в частности, главы ведомства Павла Климкина. Как отметил Зеленский, министерство без согласования с ним отправило ноту в адрес России по вопросу освобождения украинских моряков. Притом такие действия в МИД происходят уже не впервые.

— Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета. Я сейчас говорю про ноту от РФ о возвращении наших моряков и ноту-ответ, которую отослал МИД… Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины, — заявил в ходе брифинга Зеленский.

Как добавил украинский лидер, теперь он ждёт объяснений от министерства.

— Я не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента. Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия вам (журналистам. — Прим. Лайфа), а я от вас уже узнаю их ответ, — добавил Зеленский.

Как сообщал Лайф, ранее украинский президент Владимир Зеленский впервые обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он попросил коллегу отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, 24 моряка и три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года после того, как незаконно пересекли границу РФ. Они были арестованы и сейчас дожидаются суда в СИЗО.

Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в Посольство Украины, в которых предложила отпустить задержанных моряков при условии, что они будут участвовать в предварительном следствии и судебном процессе. Однако глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что предложение было отклонено. На что уже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киеву нужно задержание моряков для шантажа Москвы.