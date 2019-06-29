В Японии завершился саммит G20

Встреча лидеров стран "Большой двадцатки", проходившая в эти дни в японском городе Осака, официально завершена. В скором времени должна состояться отдельная пресс-конференция хозяина мероприятия — премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
— Мы смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации, — приводит ТАСС слова заключительной речи японского премьера.
Эта встреча глав государств в таком формате стала уже 14-й в истории и первой, организованной в Японии. Одной из ключевых встреч мероприятия стали переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Также российский лидер, уже после завершения саммита, проведёт полномасштабные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.
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