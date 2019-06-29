Путин заявил, что Мэй жёстко настроена в вопросах о деле Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жёстко настроена в вопросах, которые касаются дела Скрипалей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке.

— Действительно, премьер ставила вопросы по господину Скрипалю, но они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из Financial Times сами подняли вопрос. Я был вынужден отвечать, — сказал российский лидер. — Премьер настроена жёстко по этому вопросу, мы поговорили, но думаю, что здравый смысл должен восторжествовать.

Глава государства также заявил о важности возобновлять полноформатные отношения с Великобританией.

— Несмотря на то что Мэй уходит, встреча с ней была нужна — это маленький шаг, но в позитивном направлении, даром он не пройдёт, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин и британский премьер-министр Тереза Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава британского правительства получила ответы на все интересующие её вопросы.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, выполнявшие задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.