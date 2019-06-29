Росгвардейцы спасли тонущего мальчика в затопленной Иркутской области

В регионе уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, объявлен режим ЧС.

Сотрудники Росгвардии спасли восьмилетнего мальчика, который тонул в реке Уват в Иркутской области. Ребёнка заметили, когда он пытался вынырнуть. Когда росгвардейцы добежали до реки, мальчика уже не было видно.

— Течение было сильное, поэтому было принято решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.

До мальчика добрались с помощью ствола дерева и вытащили ребёнка. Росгвардейцы оказали спасённому первую помощь в патрульной машине, после чего доставили мальчика в ближайшую больницу.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация. Паводок затопил 3,73 тысячи домов, в которых проживают более девяти тысяч человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.