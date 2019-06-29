Более девяти тысяч жителей Иркутской области оказались в зоне подтопления

В результате стихийного бедствия в регионе один человек погиб, два пропали без вести.

В Иркутской области паводок затопил 3,73 тысячи домов, в которых проживают более девяти тысяч человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

— В зоне действия паводка находится 31 населённый пункт четырёх муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, — сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что уровень воды в реке Ия поднялся до 13,5 метра, при этом критическое состояние — 700 сантиметров. В результате стихийного бедствия один человек погиб, два пропали без вести.

Кроме того, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Ранее Лайф сообщал, что под Иркутском из-за паводка на лодках и вертолётах эвакуировали жителей города Тулун. Из-за стихийного бедствия даже перекрыли федеральную трассу "Сибирь".