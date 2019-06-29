Погода в Москве побила 70-летний рекорд по холоду

За двое суток в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 40 мм при норме 75 мм.

Суббота, 29 июня, в Москве побила рекорд по холоду. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, последний раз такая температура в дневные часы была зафиксирована в 1948 году.

— Температурные показатели соответствуют концу сентября, таких низких температур в этот день не было как минимум с 1948 года, дальше просто нет баз данных, а то может быть и ещё раньше, — рассказывает он.

По словам синоптика, температура сегодня не поднимется выше 12 градусов, а весь день будет ветреным и дождливым.

Согласно данным портала "Метеоновости", за двое суток выпало более половины месячной нормы осадков — 40 мм при июньской норме 75 мм.