Эрика Давидыча поймали на "хамской парковке" прямо у здания ГИБДД

Основатель движения "Смотра.ру" блогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч, попался на неправильной парковке. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Отмечается, что борец за соблюдение ПДД припарковал свой BMW на месте для инвалидов прямо перед зданием ГИБДД в Химках. По данным очевидцев, за хамскую парковку на него составили протокол.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.