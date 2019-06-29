Эрика Давидыча поймали на "хамской парковке" прямо у здания ГИБДД

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Основатель движения "Смотра.ру" блогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч, попался на неправильной парковке. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Отмечается, что борец за соблюдение ПДД припарковал свой BMW на месте для инвалидов прямо перед зданием ГИБДД в Химках. По данным очевидцев, за хамскую парковку на него составили протокол.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.

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