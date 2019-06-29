Глава отделения ЛДПР в Петербурге приостановил членство в партии

Глава регионального отделения ЛДПР в Санкт-Петербурге Олег Капитанов приостанавливает членство в партии после своего назначения председателем Комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике города. Об этом сам Капитанов сообщил журналистам.

— Я согласился, потому что считаю, что надо работать всё-таки на пользу города, на пользу граждан. У [комитета] достаточно много полномочий. Что касается моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии, потому что интересы петербуржцев — они гораздо важнее. Я сделаю всё для того, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой, — цитирует Капитанова ТАСС.

Напомним, занять эту должность Капитанову предложил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он обратился к главе фракции ЛДПР парламента Петербурга на заседании городского правительства, и тот дал своё согласие.