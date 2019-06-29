В порт Одессы зашёл американский десантный корабль

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Фото © PA Images \ TASS

В порт Одессы прибыл быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США, который примет участие в учениях Sea Breeze 2019. Об этом сообщает издание "Думская.net".

Как отмечается, судно доставило на Украину подразделение морских пехотинцев, которые станут участниками манёвров.

В ближайшее время в порт прибудет американский ракетный эсминец Carney.

Напомним, в учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля, примут участие около трёх тысяч военнослужащих из Болгарии, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Турции, Украины, Великобритании и США, 32 корабля и 24 воздушных судна.

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