Росгвардеец рассказал, как спасали тонувшего мальчика в Иркутской области

Вытащить из воды с первого раза ребёнка не удалось. Спасателям пришлось попросить дополнительную помощь.

Младший сержант Росгвардии Антон Пытлев рассказал, как ему с сослуживцами удалось спасти восьмилетнего мальчика, тонувшего в реке Уват в Иркутской области. По его словам, они заметили ребёнка, когда проезжали по мосту над рекой. Мальчик безуспешно пытался вынырнуть.

— Здесь было массовое скопление людей, мы решили остановиться. Как оказалось, ребёнок держался за кусты, не мог вынырнуть. Мы приняли все меры для спасения ребёнка, — рассказал росгвардеец.

Когда сотрудники Рогвардии добежали до реки, мальчика уже не было видно. Вытащить из воды ребёнка с первого раза не удалось. Тогда, по словам Пытлева, они вызвали дополнительную помощь.

— Приехали четыре человека. Взяли с собой тросы, лестницы. Использовали и подручные средства — рубили деревья. Хотели сделать плот, чтобы поближе подобраться к ребёнку, — уточнил младший сержант.

До мальчика удалось добраться с помощью ствола дерева. Росгвардейцы оказали спасённому первую помощь в патрульной машине, сняли с него мокрую одежду и доставили в ближайшую больницу. Выяснилось, что ребёнок был сильно переохлаждён и получил множество ушибов.

Через полчаса с сотрудниками Росгвардии связались родители мальчика и поблагодарили за спасение сына.

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