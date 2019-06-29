Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана могла сыграть в "Телохранителе-2"

Окончательный сценарий фильма был готов за день до смерти леди Ди в автокатастрофе.

Актёр Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана согласилась сыграть главную роль в продолжении фильма "Телохранитель". Об этом сообщает сайт People.

— Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, такие, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" — вспоминает Костнер.

При этом, как отметил актёр, леди Ди была очень сдержанна и волновалась, так как её жизнь всё время была под контролем.

По сюжету "Телохранителя-2" герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения приобретают любовный характер.

Костнер уточнил, окончательный сценарий фильма был готов за день до смерти Дианы в автокатастрофе.

Ранее Лайф сообщал, что место, где оборвалась жизнь принцессы Дианы, назовут в её честь.