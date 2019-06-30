Неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" в последний раз появился на публике

Поддержать бывшего спортсмена пришли его друзья и поклонники, чем он сам был растроган.

Бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен в последний раз появился на публике на благотворительном мероприятии в Глазго.

Видео светского вечера, на котором присутствует сам Риксен и произносящий речь футболист Начо Ново, опубликовала в "Инстаграме" жена экс-игрока "Зенита" — Вероника.

Она отметила, что поддержать Риксена пришли его друзья и поклонники, а сам экс-футболист был тронут таким вниманием и поддержкой. Однако на людях появляться больше не планирует в связи с состоянием здоровья.

Напомним, что Фернандо Риксен уже шесть лет борется с амиотрофическим склерозом, заболеванием центральной нервной системы.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен устроил праздник для своей дочери в хосписе.