Неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" в последний раз появился на публике

Бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен в последний раз появился на публике на благотворительном мероприятии в Глазго.
Видео светского вечера, на котором присутствует сам Риксен и произносящий речь футболист Начо Ново, опубликовала в "Инстаграме" жена экс-игрока "Зенита" — Вероника.
Она отметила, что поддержать Риксена пришли его друзья и поклонники, а сам экс-футболист был тронут таким вниманием и поддержкой. Однако на людях появляться больше не планирует в связи с состоянием здоровья.
Напомним, что Фернандо Риксен уже шесть лет борется с амиотрофическим склерозом, заболеванием центральной нервной системы.
Ранее Лайф публиковал видео, на котором неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен устроил праздник для своей дочери в хосписе.
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