Пьяный командир ВСУ сломал рёбра своему подчинённому

Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе избил своего подчинённого и сломал ему рёбра. Об этом на брифинге рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошёл 23 июня в 54-й бригаде ВСУ. Представитель ЛНР не сообщил, что послужило поводом для драки, однако отметил, что пострадавший рядовой был доставлен в больницу с многочисленными переломами рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда подвыпившие украинские командиры нарушают воинскую дисциплину. Так, 18 июня пьяный офицер расстрелял своих подчинённых.