Пьяный украинский командир расстрелял подчинённых в ЛНР

Солдаты сейчас находятся на лечении в одной из больниц. Сообщается, что командование всячески пыталось скрыть данный факт.

Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчинённых, которые пытались уйти с позиций. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошёл 18 июня. В результате трое военнослужащих с тяжёлыми ранениями были доставлены в одну из больниц. Сообщается, что командование всячески пыталось скрыть данный факт.

Кроме того, Филипоненко сообщил, что ВСУ размещают в Донбассе запрещённые вооружения, а также противодействуют наблюдению за их позициями со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, что это не первый скандал, участниками которого становятся пьяные бойцы ВСУ. Ранее украинский солдат в нетрезвом состоянии предпринял попытку дезертировать, однако погиб после того, как подорвался на мине, а 11 июня выпившие солдаты ВСУ въехали в стену жилого дома на БМП.