Трамп заявил о желании властей КНДР встретиться с ним в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Южную Корею заявил журналистам, что представители КНДР выразили желание встретиться с ним во время его короткой поездки в демилитаризованную зону.

— Я собираюсь в демилитаризованную зону, и я понимаю, что они (представители КНДР. — Прим. Лайфа) хотят встретиться, я бы очень хотел сказать "здравствуйте", — заявил Трамп.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе своего визита в Южную Корею Трамп на 15 минут заедет в демилитаризованную зону на границе двух Корей. При этом там он готов провести краткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.