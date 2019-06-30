В Пекине построили самый большой аэропорт в мире — видео

В столице Поднебесной завершилось строительство самой крупной воздушной гавани в мире, получившей название Дасин. Кадрами с места событий делится CGTN.

Как уточняется, над проектом, к разработке которого приложила руку архитектор и дизайнер Заха Хадид, строители трудились с 2014 года.

Ранее Лайф писал, что основной причиной строительства нового аэропорта стала необходимость разгрузить международный аэропорт Шоуду, который является одной из наиболее загруженных авиагаваней мира.

Проектируемая вместительность предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Ввод аэропорта в эксплуатацию ожидается 30 сентября.