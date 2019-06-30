СМИ: Эсминец ВМС США Carney вошёл в Чёрное море

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Фото © Flickr / Official U.S. Navy Page

Эсминец ВМС США Carney вошёл в акваторию Чёрного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Об этом сообщает "Интерфакс- Украина".

Отмечается, что на своём борту эсминец имеет крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Уже 30 июня корабль должен прибыть в порт Одессы.

Ранее туда же зашёл быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Добавим, что учения Sea Breeze 2019 начнутся 1 июля. Участие в них примут военнослужащие из 19 стран.

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