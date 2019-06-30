В Москве вооружённые грабители напали на безработного с миллионом рублей

Свой преступный замысел злоумышленники не смогли довести до конца и попытались скрыться.

В Москве четверо неизвестных на двух автомобилях напали на 36-летнего безработного с крупной суммой денег. Это произошло на Смоленской улице.

— Из неустановленного травматического оружия произвели два выстрела в потерпевшего и пытались открыто похитить находившиеся при нём деньги на сумму свыше одного миллиона рублей, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы Главного управления МВД РФ по городу.

Они попытались скрыться с места нападения. Мужчину с огнестрельными ранениями левого бедра доставили в медицинское учреждение. Правоохранительные органы по факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Лайф сообщал, что неудачники устроили ограбление в стиле GTA, насмешив полицию снятым в ТЦ видео.