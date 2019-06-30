Россия досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр

Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте Европейских игр, которые завершаются 30 июня в Минске.
Сейчас у сборной России 39 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых медалей, а всего — 95. У Белоруссии, которая расположилась на втором месте, — 23 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых (61). Тройку сильнейших замыкает так же Италия (11, 14, 11 — 36). При этом по числу медалей на третьем месте — сборная Украины (38).
Таким образом, сборная Белоруссии лишилась шансов догнать россиян, соответственно, РФ досрочно выигрывает общий зачёт.
Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в них приняли участие спортсмены из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Закрытие Игр состоится в Минске сегодня, 30 июня, на церемонии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.
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