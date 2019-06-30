Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где планирует посетить закрытие II Европейских игр. Как сообщает ТАСС, российского лидера пригласил белорусский коллега Александр Лукашенко.

В последний раз Путин встречался с Лукашенко на полях саммита ШОС. Тогда пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что главы двух государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Закрытие Европейских игр состоится в Минске сегодня, 30 июня. На открытии Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. В Европейских играх приняли участие спортсмены из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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