Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где планирует посетить закрытие II Европейских игр. Как сообщает ТАСС, российского лидера пригласил белорусский коллега Александр Лукашенко.

В последний раз Путин встречался с Лукашенко на полях саммита ШОС. Тогда пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что главы двух государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Закрытие Европейских игр состоится в Минске сегодня, 30 июня. На открытии Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. В Европейских играх приняли участие спортсмены из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта.