Бывшей жене Цеповяза стало плохо на заседании суда

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Фото © Facebook / Наталья Стришняя

Её задержали на Кубани за вымогательство у местного бизнесмена 77 миллионов рублей.

Экс-супруге члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней стало плохо на заседании суда в Ростове-на-Дону, где ей избирали меру пресечения. Подозреваемой вызвали скорую, сообщает Пятый канал.

Ранее Наталью задержали по подозрению в вымогательстве у кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. Утром 29 июня в её дом ворвался ОМОН и провёл обыск. После этого правоохранители отправились на предприятие "Слава Кубани" и изъяли документы и сервер с данными. В деле также фигурирует брат Стришней.

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