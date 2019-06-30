Бывшей жене Цеповяза стало плохо на заседании суда

Экс-супруге члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней стало плохо на заседании суда в Ростове-на-Дону, где ей избирали меру пресечения. Подозреваемой вызвали скорую, сообщает Пятый канал.
Ранее Наталью задержали по подозрению в вымогательстве у кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. Утром 29 июня в её дом ворвался ОМОН и провёл обыск. После этого правоохранители отправились на предприятие "Слава Кубани" и изъяли документы и сервер с данными. В деле также фигурирует брат Стришней.
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