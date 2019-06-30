Лайф публикует видео задержания бывшей жены Цеповяза

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором запечатлён момент задержания бывшей жены члена кущёвской банды Владислава Цеповяза — Натальи Стришней.

Задержание произошло утром 29 июня. В её дом ворвался ОМОН, в здании был проведён обыск. Как сообщалось ранее, после этого правоохранители направились на предприятие "Слава Кубани", где изъяли документы и сервер с данными. Женщине вменяют вымогательство 77 миллионов рублей.

Помимо Натальи задержан и её брат. Экс-супругу Цеповяза увезли в Ростовскую область. Там будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. В прошлом году в Сети были опубликованы снимки, на которых видно, в каких условиях он содержался. Оказалось, что питался Цеповяз в тюрьме крабами и шашлыками, а в колонии у него имелись собственные огород, пасека и душ.