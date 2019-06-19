Кровавая прачечная кущёвской ОПГ! Цапок мёртв, но деньги его отмыли

Коллаж © LIFE. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин, © Shutterstock 

1620
Призрак кущёвского бандита Цапка снова напугал всю страну. Девять лет назад его банда, обнаглев от безнаказанности, вырезала целую семью: 12 человек, из которых — четверо детей. И вот на фото сочинской аварии люди увидели человека, очень похожего на Сергея Цапка, по официальной версии умершего от сердечного приступа в СИЗО. Общество легко поверило в "воскрешение" главного злодея кущёвской ОПГ, и понятно почему. Его подельник Цеповяз лакомился в колонии крабами и держал пасеку. Родственники погибших отчаялись получить отсуженные компенсации. А жёны и дети кущёвских бандитов без всякого стеснения ведут показательно роскошную жизнь. Лайф разобрался, как семьи головорезов прятали свои деньги, куда вывели активы и чего в этой громкой кровавой истории просто не заметили федеральные СМИ и правоохранительные органы.

Цеповязы: роскошное авто, свой фитнес-центр и Куршевель

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290233604646143&set=a.129615607374611&type=3&theater" target="_blank">Oksana Tsepovyaz</a> , © Архив LIFE / Михаил Фомичёв</p>

Можно порадоваться за 21-летнюю дочку Вячеслава Цеповяза — Оксану. В 2015 году родители подарили ей новенькое купе AUDI TT. Стоимость такой игрушки стартует от 2,7 млн р. в базовой комплектации.

Сама Оксана родителям очень благодарна. Самые-самые они у неё!

<p>© Facebook</p>

2016-й год Оксана отметила в Куршевеле, где встретилась с телеведущим "Орла и решки" Колей Серга.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tsepovyaz_oksana/" target="_blank">Tsepovyaz_Oksana</a></p>

В 2017-м Оксана открыла свой фитнес-клуб, о котором давно мечтала. Название Oxi, очевидно, производное от её имени.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BVSjl8Mj3RR/" target="_blank">oxy.gym</a></p>

Но это всё семечки. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", дочь кровавого бандита — совладелица двух организаций куда более солидных масштабов. Второй бенефициар — брат Оксаны, Дмитрий.

<p>Дмитрий Цеповяз. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1829922497273951&set=a.1829925920606942&type=3&theater" target="_blank">Наталья Стришняя</a></p>

<p></p>

В "Созвездии" Оксана владеет 50% — эта организация управляет химчисткой и рестораном (о нём ниже). В "Славе Кубани" у Оксаны 30% — это опытно-производственное предприятие, которое выращивает зерно. Цена активов — 1,1 млрд, ежегодный доход — 1 млрд. Добавим, что Оксана и Дмитрий сменили фамилию отца на девичью матери. Теперь они по паспорту Стришние. Интересно, что в своих соцсетях наследники злодея ничего менять не стали: как были Цеповязами, так и остались. То есть кровавого шлейфа не стесняются и мести не боятся.

<p><em>Наталья Стришняя (слева). Вид из 5* отеля в Савойских Альпах (справа).</em> Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1950651065201093&set=pb.100007686548430.-2207520000.1560870518.&type=3&theater" target="_blank">Наталья Стришняя</a></p>

Теперь об их маме и экс-жене Цеповяза, Наталье Стришней. Вот она сфотографировала вид из 5-звёздного отеля в Савойских Альпах.

А здесь даёт интервью в дорогой шубе.

По информации ряда источников, земляки прозвали Наталью за её богатство Кущёвской Шахиней. Помимо особняка в печально известной станице у неё есть ещё шикарные апартаменты в Ростове-на-Дону и на Тверской-Ямской в Москве. А "СПАРК-Интерфакс" показывает, что Наталья — совладелица и гендиректор всё тех же "Славы Кубани" и "Созвездия". В новостную повестку федеральных СМИ Наталья Стришняя попадает постоянно. То поссорилась с мужем, то развелась, то боится его, теперь они делят имущество и судятся. Давайте рассмотрим их супружеские разборки под лупой.

Акт 1. Пока в 2011−13 гг. шёл суд над лидерами ОПГ, их жёны не пропускали ни одного заседания и лили крокодильи слёзы.

Акт 2. Каждые четыре месяца Наталья Цеповяз приезжала в амурскую колонию к мужу на свидание. Чаще посещать заключённых запрещено правилами.

Акт 3. В 2015 г. Вячеслав Цеповяз заключает с женой брачный контракт, по которому Наталье отходит всё его имущество. В том числе 100% "Славы Кубани" пахотной площадью 14,3 тыс га.

Акт 4. В июне 2017 г., по словам госпожи Цеповяз, её отношения с мужем испортились, она расторгла брак, вернув свою девичью фамилию — Стришняя. Удивительное совпадение: её примеру, словно по сигналу, последовали все остальные жёны членов кущёвской ОПГ.

Акт 5. В 2016−2018 гг. Наталья показательно выставила на "Авито" свои вещи: телефон Vertu, шесть шуб, камеру, колонки, диван, пивоварню, а также особняк, торговое помещение и ресторан "Усадьба" в Кущёвке. Судя по её странице, все лоты уже закрыты. СМИ констатировали тогда: экс-жена бандита испытывает финансовые трудности.

<p><em>Мать и дочь. </em>Фото © <a href="https://vk.com/id61644672" target="_blank">VK</a></p>

Акт 7. Зимой 2017 г. Наталья перерегистрировала по 30% "Славы Кубани" на детей — Оксану и Дмитрия.

Акт 9. Осень 2018 г. Интернет взорвали фотографии Вячеслава Цеповяза, ужинавшего в тюрьме фалангами камчатских крабов и икрой. Позже Наталья призналась: фото сделаны в 2015-м, она сама передала их в прокуратуру, когда муж начал угрожать ей. Как они попали в публичную Сеть, не знает.

Акт 10. 2017−19 гг. Вячеслав Цеповяз оспорил брачный контракт через Кущёвский районный суд, но получил отказ. Однако вышестоящий Краснодарский краевой суд встал на его сторону. Теперь имущество должно быть поделено между экс-супругами поровну. Сейчас Фемида рассматривает несколько десятков подобных дел. Идут они с переменным успехом и откровенно затягиваются. В ходе этих тяжб как сторона Натальи Стришней, так и сторона Вячеслава Цеповяза просят снять аресты со спорного имущества (некоторые иски уже частично удовлетворены). Напомним, что активы были арестованы в обеспечение компенсаций потерпевшим. К слову, Цеповяз — единственный из цапковской ОПГ, кто рассчитался с родственниками жертв, выплатив им жалкие, по общим меркам 2 млн р.

Любопытно, что интересы Натальи Стришней против мужа защищает Эдуард Чургулия — тот же человек был юристом самого Цеповяза ранее в деле банды Цапков. Это юридический нонсенс и грубейшее нарушение адвокатской этики.

Акт 11. В августе 2019 г. пройдёт очередное заседание суда по тяжбе "Славы Кубани" с администрацией Кущёвки. Стороны судятся за тысячи га земли, которые якобы незаконно поглотила фирма Цеповяза. Круговерть, описанная в Акте 10, осложняет и путает дело, так как все земельные участки проходят сразу по нескольким делам. В итоге, если экс-супруги добьются хотя бы временного снятия ареста, они легко смогут распродать, переоформить или заложить имущество.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/id61644672" target="_blank">VK</a></p>

Сложно отделаться от мысли, что муж и жена — одна сатана, и всё это ладно скроенный, по нотам сыгранный спектакль. Как вам, например, такая деталь? Как минимум два лота, якобы проданных с "Авито", до сих пор связаны с Натальей Стришней. Особняк (в Кущёвке на улице Светлой, 8, на фото) сейчас в центре судебных разбирательств между супругами. А ресторан "Усадьба" совпадает телефоном и почтой с аналогичными данными фирмы ООО "Созвездие" детей Цеповяза. То есть очень возможно "Усадьба" до сих пор принадлежит им.

Цапки: недвижимость в Испании, лжебрак и $6 млн

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664975510329732&set=pb.100004518670920.-2207520000.1560935122.&type=3&theater" target="_blank">Анжела-Мария Цапок</a>, Архив LIFE / Михаил Фомичёв</p>

О детях Сергея Цапка, 19-летней Анастасии и 18-летнем Артёме, ничего не известно. Но, судя по социальным сетям дочки, живёт она на полную катушку. Например, на совершеннолетие Анастасии подарили шикарный Mercedes-Benz E-klasse стоимостью от 5 млн р. Ещё девушка очень много путешествует: на её селфи можно узнать пейзажи Дубаи и Канарских островов.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo75706928_456242704?all=1" target="_blank">Анастасия Цапок</a></p>

Возможно, и Анастасия, и её брат Артём живут за границей со своей бабушкой Ольгой Оделин-Феррер. Персонаж та занимательный. Фамилия по кубинцу-мужу. В лихие 90-е мошенничала с невозвратом крупных займов. Сбежала от российского угрозыска в Испанию, где купила недвижимость и получила гражданство. В Кущёвке Феррер успела построить четырёхэтажный дом для дочери Анжелы-Марии и её мужа — 21-летнего Цапка.

Это всё детали из справки от 2009 г. начальника Кущёвского РОВД П.В.Корнинко для краснодарских следователей. В частности, полковник сообщает о браке. Странно, ведь потом, в 2012 г., Анжела доказала, что якобы замужем за Цапком никогда не была. Её слова подтвердили два документа: свидетельство о смене девичьей фамилии на Цапок и справка об отсутствии брака. Новый статус "нежены" позволил ей снять арест с Porsche Panamera (9 млн) и особняка в Ростове-на-Дону (5,7 млн), а ещё продать сельхозпредприятие "Юг Агротехника" ( 5,7 тыс. га, доход — 259 млн в год).

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1193643180796293&set=pb.100004518670920.-2207520000.1560935122.&type=3&theater" target="_blank">Анжела-Мария Цапок</a></p>

Лжевдове осталось освободить от ареста свой валютный счёт на $6 млн. Следите за напёрстками.

  • 21 июня 2018 г. Районный суд отказывает ей в иске.
  • 4 июля. Краевой суд снимает арест, но не со всей суммы, а с $5,5 млн.
  • 4 сентября. Анжела добровольно переводит оставшиеся арестованные полмиллиона долларов потерпевшей стороне. Таким образом она закрывает один из исполнительных листов.
  • 1 октября. Анжела вдруг отзывает иск о снятии ареста со счёта.

Очевидно, это всё "процессуальные хитрости"! Что теперь там со счётом и оставшимися деньгами — вопрос открытый, — прокомментировал для Лайфа Максим Кошелев, юрист родственников жертв.

Сейчас Анжелу с Кущёвкой ничто не связывает. Как и у матери Оделин-Феррер, у неё есть недвижимость в Испании.

Куда подевались богатства "Артекс-агро"

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Архив LIFE / Ацамаз Кочиев © Shutterstock</p>

"Артекс-агро" — мегаферма на 13 тыс. га и 2,5 тыс. голов стада — самый ценный "алмаз" кущёвской банды. С 1999 г. им управляла мать Цапка, Надежда. В 2011 г. мамаша Гавс отправилась на 7 лет в колонию за махинации с землями колхоза. Показательно, что она до упора валила всю вину на юристку, у которой родилось двое малышей.

<p><em>Надежда Цапок.</em> Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Пока Надежда Цапок сидела, с её арестованной компанией происходили чудеса. Сначала со штрафстоянки Кущёвского РОВД исчезли важные вещдоки: 32 автомобиля, среди них — иномарка ценой 20 млн р. Вскоре за рулём этих машин были замечены люди Фёдора "Обнала" Стрельцова — чёрного бухгалтера банды Цапков. Оказалось, арестованную "движимость" освободил кущёвский судья Виктор Сероштан. По информации "Российской газеты", и Сероштан и ликвидатор обанкроченного впоследствии "Артекс-агро" Олег Велихов тоже могут являться людьми Фёдора Обнала.

<p><em>Приветственное слово генерального директора ООО &#34;Артекс-Агро&#34; Н. А. Цапок.</em> Фото © <a href="https://docplayer.ru/82065434-Privetstvennoe-slovo-generalnogo-direktora-ooo-arteks-agro-n-a-capok.html" target="_blank">Агропромышленная газета юга России</a></p>

Ещё "Цапки" стояли за кредиторами, контролирующими обанкроченный "Агро". Они продали с молотка сельхозугодья на 1 млрд р. компании Parus Agro Group. А потом Parus был проглочен "Агрокомплексом" экс-губернатора Кубани Александра Ткачёва. "Ведомости" пишут, что Ткачёв под своим контролем аккумулировал аж 60 тыс. га земель, ранее принадлежавших структурам Цапков. Крохи земель, что остались, Фёдор Обнал прибрал в свой "Агрокомплекс "Кущёвский" (согласно "СПАРК-Интерфакс", активы этой компании равны 0,9 млрд р., а ежегодный доход превышает 0,7 млрд). Сейчас миллиардер Стрельцов скрывается под защитой украинского СБУ. В России он объявлен в розыск за мошенничество. Есть мнение, что именно Фёдор Обнал стал главарём кущёвской банды и управляет ей прямо из Украины.

Возникает вопрос. Почему с этих миллиардов не взыскали компенсацию в пользу родственников убитых в резне? А потому, что эту компенсацию должны были списать с 92-миллионного счёта в Россельхозбанке, который один из судов признал бандитским общаком и арестовал. Но потом другой суд по другому уже делу, связанному с землёй Цапков, освободил и перевёл 92 млн подставному лицу.

Несмотря на раздербанивания своего бизнеса, Надежда Цапок не бедствует. Она пообещала награду в 250 млн р. тем юристам, кто сумеет возвратить ей 5 тыс. га земель.

С киллеров взять нечего

<p><em>Кладбище в станице Кущевская.</em> Фото © Архив LIFE / Александр Ломакин</p>

Изначально родственники жертв истребовали у кущёвской банды 1,4 млрд рублей компенсаций. Юристы ОПГ умудрились снизить эту сумму в 5 раз. Но и она не выплачена. На данный момент потерпевшая сторона получила лишь 152 млн. Из них 119 по решению суда списаны со счёта Надежды, матери Сергея Цапка. 31 млн компенсировала Анжела-Мария. Ещё 2 млн сняли с нотариального депозита главного подельника Цапка — Вячеслава Цеповяза.

<p>Владимир Алексеев, Андрей Быков, Вячеслав Рябцев. Фото © <a href="http://www.mzk1.ru/2015/11/5-let-nazad-lyudi-uznali-o-bande-capok-iz-kushhevki/" target="_blank">MZK1.RU</a></p>

Рассчитываем ещё на 130 млн, которые должны моим подзащитным киллеры банды: Вячеслав Рябцев, Андрей Быков, Николай Цапок и Владимир Алексеев, — рассказывает адвокат жертв Максим Кошелев. — Но увы! Ничего ценного за душой у них не оказалось. Издевательские 100 рублей в месяц моим подзащитным высылал лишь Алексеев. Осталось две возможности таки взыскать деньги. Либо с долларового счёта Анжелы-Марии — судебные тяжбы тут тянутся уже пару лет. Либо с Россельхозбанка, в котором хранились 92 млн бандитского общака и который допустил их вывод.

Добавим, что отец упомянутого Владимира Алексеева (прозвище Беспредел) владеет по всей Кущёвке магазинами "Алексеевскими". А экс-жена Беспредела до недавнего времени работала секретарём в кущёвском суде.

Призрак бродит по Кущёвской

Родственники жертв не вылезают из судов уже 9 лет и до сих пор не получили всю компенсацию. Самое абсурдное — это то, что для банды Цапков-Цеповязов эта сумма просто смехотворна. А самое кошмарное — что деньги и активы кущёвской ОПГ продолжают работать на жён, детей и родственников бандитов, тех самых, что десятилетиями держали в страхе целый регион России и вырезали людей целыми семьями.

Может быть, поэтому люди так легко верят в "воскресшего" бандита Цапка, ведь его призрак до сих пор бродит по Краснодарскому краю. Ни от кого не прячась, демонстрируя награбленное и глумясь над родственниками жертв.

Автор:
ЕП
Егор Пережогин
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×