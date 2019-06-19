Кровавая прачечная кущёвской ОПГ! Цапок мёртв, но деньги его отмыли
Коллаж © LIFE. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин, © Shutterstock
Цеповязы: роскошное авто, свой фитнес-центр и Куршевель
Можно порадоваться за 21-летнюю дочку Вячеслава Цеповяза — Оксану. В 2015 году родители подарили ей новенькое купе AUDI TT. Стоимость такой игрушки стартует от 2,7 млн р. в базовой комплектации.
Сама Оксана родителям очень благодарна. Самые-самые они у неё!
2016-й год Оксана отметила в Куршевеле, где встретилась с телеведущим "Орла и решки" Колей Серга.
В 2017-м Оксана открыла свой фитнес-клуб, о котором давно мечтала. Название Oxi, очевидно, производное от её имени.
Но это всё семечки. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", дочь кровавого бандита — совладелица двух организаций куда более солидных масштабов. Второй бенефициар — брат Оксаны, Дмитрий.
В "Созвездии" Оксана владеет 50% — эта организация управляет химчисткой и рестораном . В "Славе Кубани" у Оксаны 30% — это опытно-производственное предприятие, которое выращивает зерно. Цена активов — 1,1 млрд, ежегодный доход — 1 млрд. Добавим, что Оксана и Дмитрий сменили фамилию отца на девичью матери. Теперь они по паспорту Стришние. Интересно, что в своих соцсетях наследники злодея ничего менять не стали: как были Цеповязами, так и остались. То есть кровавого шлейфа не стесняются и мести не боятся.
Теперь об их маме и экс-жене Цеповяза, Наталье Стришней. Вот она сфотографировала вид из 5-звёздного отеля в Савойских Альпах.
По информации ряда , земляки прозвали Наталью за её богатство Кущёвской Шахиней. Помимо особняка в печально известной станице у неё есть ещё шикарные апартаменты в Ростове-на-Дону и на Тверской-Ямской в Москве. А "СПАРК-Интерфакс" показывает, что Наталья — совладелица и гендиректор всё тех же "Славы Кубани" и "Созвездия". В новостную повестку федеральных СМИ Наталья Стришняя попадает постоянно. То поссорилась с мужем, то развелась, то боится его, теперь они делят имущество и судятся. Давайте рассмотрим их супружеские разборки под лупой.
. Пока в 2011−13 гг. шёл суд над лидерами ОПГ, их жёны не пропускали ни одного заседания и лили крокодильи слёзы.
. Каждые четыре месяца Наталья Цеповяз приезжала в амурскую колонию к мужу на свидание. Чаще посещать заключённых запрещено правилами.
. В 2015 г. Вячеслав Цеповяз заключает с женой брачный контракт, по которому Наталье отходит всё его имущество. В том числе 100% "Славы Кубани" пахотной площадью 14,3 тыс га.
. В июне 2017 г., по словам госпожи Цеповяз, её отношения с мужем испортились, она расторгла брак, вернув свою девичью фамилию — Стришняя. Удивительное совпадение: её примеру, словно по сигналу, последовали все остальные жёны членов кущёвской ОПГ.
. В 2016−2018 гг. Наталья показательно выставила на "Авито" свои вещи: телефон Vertu, шесть шуб, камеру, колонки, диван, пивоварню, а также особняк, торговое помещение и ресторан "Усадьба" в Кущёвке. Судя по её странице, все лоты уже закрыты. СМИ констатировали тогда: экс-жена бандита испытывает финансовые трудности.
. Зимой 2017 г. Наталья перерегистрировала по 30% "Славы Кубани" на детей — Оксану и Дмитрия.
. Осень 2018 г. Интернет взорвали фотографии Вячеслава Цеповяза, ужинавшего в тюрьме фалангами камчатских крабов и икрой. Позже Наталья призналась: фото сделаны в 2015-м, она сама передала их в прокуратуру, когда муж начал угрожать ей. Как они попали в публичную Сеть, не знает.
. 2017−19 гг. Вячеслав Цеповяз оспорил брачный контракт через Кущёвский районный суд, но получил отказ. Однако вышестоящий Краснодарский краевой суд встал на его сторону. Теперь имущество должно быть поделено между экс-супругами поровну. Сейчас рассматривает несколько десятков подобных дел. Идут они с переменным успехом и откровенно затягиваются. В ходе этих тяжб как сторона Натальи Стришней, так и сторона Вячеслава Цеповяза просят снять аресты со спорного имущества (некоторые иски уже частично ). Напомним, что активы были арестованы в обеспечение компенсаций потерпевшим. К слову, Цеповяз — единственный из цапковской ОПГ, кто рассчитался с родственниками жертв, выплатив им жалкие, по общим меркам 2 млн р.
Любопытно, что интересы Натальи Стришней против мужа защищает Эдуард Чургулия — тот же человек был самого Цеповяза ранее в деле банды Цапков. Это юридический нонсенс и грубейшее нарушение адвокатской этики.
. В августе 2019 г. пройдёт очередное заседание суда по тяжбе "Славы Кубани" с администрацией Кущёвки. Стороны судятся за тысячи га земли, которые якобы незаконно поглотила фирма Цеповяза. Круговерть, описанная в Акте 10, осложняет и путает дело, так как все земельные участки проходят сразу по нескольким делам. В итоге, если экс-супруги добьются хотя бы временного снятия ареста, они легко смогут распродать, переоформить или заложить имущество.
Сложно отделаться от мысли, что муж и жена — одна сатана, и всё это ладно скроенный, по нотам сыгранный спектакль. Как вам, например, такая деталь? Как минимум два лота, якобы проданных с "Авито", до сих пор связаны с Натальей Стришней. Особняк (в Кущёвке на улице Светлой, 8, на фото) сейчас в центре между супругами. А ресторан "" телефоном и почтой с аналогичными данными фирмы ООО "Созвездие" детей Цеповяза. То есть очень возможно "Усадьба" до сих пор принадлежит им.
Цапки: недвижимость в Испании, лжебрак и $6 млн
О детях Сергея Цапка, 19-летней Анастасии и 18-летнем Артёме, ничего не известно. Но, судя по социальным сетям дочки, живёт она на полную катушку. Например, на совершеннолетие Анастасии подарили шикарный Mercedes-Benz E-klasse стоимостью от 5 млн р. Ещё девушка очень много путешествует: на её селфи можно узнать пейзажи Дубаи и Канарских островов.
Возможно, и Анастасия, и её брат Артём живут за границей со своей бабушкой . Персонаж та занимательный. по кубинцу-мужу. В лихие 90-е мошенничала с крупных займов. Сбежала от российского угрозыска в Испанию, где купила и получила гражданство. В Кущёвке Феррер успела построить четырёхэтажный дом для дочери Анжелы-Марии и её мужа — 21-летнего Цапка.
Это всё детали из от 2009 г. начальника Кущёвского РОВД П.В.Корнинко для краснодарских следователей. В частности, полковник сообщает о браке. Странно, ведь потом, в 2012 г., Анжела , что якобы замужем за Цапком никогда не была. Её слова два документа: свидетельство о смене девичьей фамилии на Цапок и справка об отсутствии брака. Новый статус "нежены" позволил ей с Porsche Panamera (9 млн) и особняка в Ростове-на-Дону (5,7 млн), а ещё сельхозпредприятие "Юг Агротехника" ( 5,7 тыс. га, доход — 259 млн в год).
Лжевдове осталось освободить от ареста свой валютный счёт на $6 млн. Следите за напёрстками.
- 21 июня 2018 г. Районный суд ей в иске.
- 4 июля. Краевой суд арест, но не со всей суммы, а с $5,5 млн.
- 4 сентября. Анжела добровольно оставшиеся арестованные полмиллиона долларов потерпевшей стороне. Таким образом она закрывает один из исполнительных листов.
- 1 октября. Анжела вдруг иск о снятии ареста со счёта.
— Очевидно, это всё "процессуальные хитрости"! Что теперь там со счётом и оставшимися деньгами — вопрос открытый, — прокомментировал для Лайфа Максим Кошелев, юрист родственников жертв.
Сейчас Анжелу с Кущёвкой ничто не связывает. Как и у матери Оделин-Феррер, у неё есть недвижимость в .
Куда подевались богатства "Артекс-агро"
"Артекс-агро" — мегаферма на 13 тыс. га и 2,5 тыс. голов стада — самый ценный "алмаз" кущёвской банды. С 1999 г. им мать Цапка, Надежда. В 2011 г. отправилась на 7 лет в колонию за махинации с землями колхоза. Показательно, что она до упора всю вину на юристку, у которой родилось двое малышей.
Пока Надежда Цапок сидела, с её арестованной компанией происходили чудеса. Сначала со штрафстоянки Кущёвского РОВД исчезли важные вещдоки: 32 автомобиля, среди них — иномарка ценой 20 млн р. Вскоре за рулём этих машин были замечены люди Фёдора "Обнала" Стрельцова — чёрного бухгалтера банды Цапков. Оказалось, арестованную "движимость" освободил кущёвский судья Виктор Сероштан. По "Российской газеты", и Сероштан и ликвидатор обанкроченного впоследствии "Артекс-агро" тоже могут являться людьми Фёдора Обнала.
Ещё "Цапки" за кредиторами, контролирующими обанкроченный "Агро". Они с молотка сельхозугодья на 1 млрд р. компании Parus Agro Group. А потом Parus был проглочен "Агрокомплексом" экс-губернатора Кубани . "Ведомости" , что Ткачёв под своим контролем аккумулировал аж 60 тыс. га земель, ранее принадлежавших структурам Цапков. Крохи земель, что остались, Фёдор Обнал в свой "" (согласно "СПАРК-Интерфакс", активы этой компании равны 0,9 млрд р., а ежегодный доход превышает 0,7 млрд). Сейчас миллиардер Стрельцов под защитой украинского СБУ. В России он объявлен в розыск за мошенничество. Есть мнение, что именно Фёдор Обнал стал главарём кущёвской банды и управляет ей прямо из Украины.
Возникает вопрос. Почему с этих миллиардов не взыскали компенсацию в пользу родственников убитых в резне? А потому, что эту компенсацию должны были списать с 92-миллионного счёта в Россельхозбанке, который один из судов признал бандитским общаком и арестовал. Но потом другой суд по другому уже делу, связанному с землёй Цапков, освободил и 92 млн подставному лицу.
Несмотря на раздербанивания своего бизнеса, Надежда Цапок не бедствует. Она награду в 250 млн р. тем юристам, кто сумеет возвратить ей 5 тыс. га земель.
С киллеров взять нечего
Изначально родственники жертв истребовали у кущёвской банды рублей компенсаций. Юристы ОПГ умудрились снизить эту сумму в 5 раз. Но и она не выплачена. На данный момент потерпевшая сторона получила лишь 152 млн. Из них 119 по решению суда списаны со счёта Надежды, матери Сергея Цапка. 31 млн компенсировала Анжела-Мария. Ещё 2 млн сняли с нотариального депозита главного подельника Цапка — Вячеслава Цеповяза.
— Рассчитываем ещё на 130 млн, которые должны моим подзащитным киллеры банды: Вячеслав Рябцев, Андрей Быков, Николай Цапок и Владимир Алексеев, — рассказывает адвокат жертв Максим Кошелев. — Но увы! Ничего ценного за душой у них не оказалось. Издевательские 100 рублей в месяц моим подзащитным высылал лишь Алексеев. Осталось две возможности таки взыскать деньги. Либо с долларового счёта Анжелы-Марии — судебные тяжбы тут тянутся уже пару лет. Либо с Россельхозбанка, в котором хранились 92 млн бандитского общака и который допустил их вывод.
Добавим, что отец упомянутого Владимира Алексеева (прозвище Беспредел) по всей Кущёвке магазинами "Алексеевскими". А экс-жена Беспредела до недавнего времени секретарём в кущёвском суде.
Призрак бродит по Кущёвской
Родственники жертв не вылезают из судов уже 9 лет и до сих пор не получили всю компенсацию. Самое абсурдное — это то, что для банды Цапков-Цеповязов эта сумма просто смехотворна. А самое кошмарное — что деньги и активы кущёвской ОПГ продолжают работать на жён, детей и родственников бандитов, тех самых, что десятилетиями держали в страхе целый регион России и вырезали людей целыми семьями.
Может быть, поэтому люди так легко верят в "воскресшего" бандита Цапка, ведь его призрак до сих пор бродит по Краснодарскому краю. Ни от кого не прячась, демонстрируя награбленное и глумясь над родственниками жертв.
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