Кровавая прачечная кущёвской ОПГ! Цапок мёртв, но деньги его отмыли

Призрак кущёвского бандита Цапка снова напугал всю страну. Девять лет назад его банда, обнаглев от безнаказанности, вырезала целую семью: 12 человек, из которых — четверо детей. И вот на фото сочинской аварии люди увидели человека, очень похожего на Сергея Цапка, по официальной версии умершего от сердечного приступа в СИЗО. Общество легко поверило в "воскрешение" главного злодея кущёвской ОПГ, и понятно почему. Его подельник Цеповяз лакомился в колонии крабами и держал пасеку. Родственники погибших отчаялись получить отсуженные компенсации. А жёны и дети кущёвских бандитов без всякого стеснения ведут показательно роскошную жизнь. Лайф разобрался, как семьи головорезов прятали свои деньги, куда вывели активы и чего в этой громкой кровавой истории просто не заметили федеральные СМИ и правоохранительные органы.

Цеповязы: роскошное авто, свой фитнес-центр и Куршевель

Можно порадоваться за 21-летнюю дочку Вячеслава Цеповяза — Оксану. В 2015 году родители подарили ей новенькое купе AUDI TT. Стоимость такой игрушки стартует от 2,7 млн р. в базовой комплектации.

Сама Оксана родителям очень благодарна. Самые-самые они у неё!

2016-й год Оксана отметила в Куршевеле, где встретилась с телеведущим "Орла и решки" Колей Серга.

В 2017-м Оксана открыла свой фитнес-клуб, о котором давно мечтала. Название Oxi, очевидно, производное от её имени.

Но это всё семечки. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", дочь кровавого бандита — совладелица двух организаций куда более солидных масштабов. Второй бенефициар — брат Оксаны, Дмитрий.

В "Созвездии" Оксана владеет 50% — эта организация управляет химчисткой и рестораном (о нём ниже) . В "Славе Кубани" у Оксаны 30% — это опытно-производственное предприятие, которое выращивает зерно. Цена активов — 1,1 млрд, ежегодный доход — 1 млрд. Добавим, что Оксана и Дмитрий сменили фамилию отца на девичью матери. Теперь они по паспорту Стришние. Интересно, что в своих соцсетях наследники злодея ничего менять не стали: как были Цеповязами, так и остались. То есть кровавого шлейфа не стесняются и мести не боятся.

Теперь об их маме и экс-жене Цеповяза, Наталье Стришней. Вот она сфотографировала вид из 5-звёздного отеля в Савойских Альпах.

А здесь даёт интервью в дорогой шубе.

По информации ряда источников , земляки прозвали Наталью за её богатство Кущёвской Шахиней. Помимо особняка в печально известной станице у неё есть ещё шикарные апартаменты в Ростове-на-Дону и на Тверской-Ямской в Москве. А "СПАРК-Интерфакс" показывает, что Наталья — совладелица и гендиректор всё тех же "Славы Кубани" и "Созвездия". В новостную повестку федеральных СМИ Наталья Стришняя попадает постоянно. То поссорилась с мужем, то развелась, то боится его, теперь они делят имущество и судятся. Давайте рассмотрим их супружеские разборки под лупой.

Акт 1 . Пока в 2011−13 гг. шёл суд над лидерами ОПГ, их жёны не пропускали ни одного заседания и лили крокодильи слёзы.

Акт 2 . Каждые четыре месяца Наталья Цеповяз приезжала в амурскую колонию к мужу на свидание. Чаще посещать заключённых запрещено правилами.

Акт 3 . В 2015 г. Вячеслав Цеповяз заключает с женой брачный контракт, по которому Наталье отходит всё его имущество. В том числе 100% "Славы Кубани" пахотной площадью 14,3 тыс га.

Акт 4 . В июне 2017 г., по словам госпожи Цеповяз, её отношения с мужем испортились, она расторгла брак, вернув свою девичью фамилию — Стришняя. Удивительное совпадение: её примеру, словно по сигналу, последовали все остальные жёны членов кущёвской ОПГ.

Акт 5 . В 2016−2018 гг. Наталья показательно выставила на "Авито" свои вещи: телефон Vertu, шесть шуб, камеру, колонки, диван, пивоварню, а также особняк, торговое помещение и ресторан "Усадьба" в Кущёвке. Судя по её странице, все лоты уже закрыты. СМИ констатировали тогда: экс-жена бандита испытывает финансовые трудности.

Акт 7 . Зимой 2017 г. Наталья перерегистрировала по 30% "Славы Кубани" на детей — Оксану и Дмитрия.

Акт 9 . Осень 2018 г. Интернет взорвали фотографии Вячеслава Цеповяза, ужинавшего в тюрьме фалангами камчатских крабов и икрой. Позже Наталья призналась: фото сделаны в 2015-м, она сама передала их в прокуратуру, когда муж начал угрожать ей. Как они попали в публичную Сеть, не знает.

Акт 10 . 2017−19 гг. Вячеслав Цеповяз оспорил брачный контракт через Кущёвский районный суд, но получил отказ. Однако вышестоящий Краснодарский краевой суд встал на его сторону. Теперь имущество должно быть поделено между экс-супругами поровну. Сейчас Фемида рассматривает несколько десятков подобных дел. Идут они с переменным успехом и откровенно затягиваются. В ходе этих тяжб как сторона Натальи Стришней, так и сторона Вячеслава Цеповяза просят снять аресты со спорного имущества (некоторые иски уже частично удовлетворены ). Напомним, что активы были арестованы в обеспечение компенсаций потерпевшим. К слову, Цеповяз — единственный из цапковской ОПГ, кто рассчитался с родственниками жертв, выплатив им жалкие, по общим меркам 2 млн р.

Любопытно, что интересы Натальи Стришней против мужа защищает Эдуард Чургулия — тот же человек был юристом самого Цеповяза ранее в деле банды Цапков. Это юридический нонсенс и грубейшее нарушение адвокатской этики.

Акт 11 . В августе 2019 г. пройдёт очередное заседание суда по тяжбе "Славы Кубани" с администрацией Кущёвки. Стороны судятся за тысячи га земли, которые якобы незаконно поглотила фирма Цеповяза. Круговерть, описанная в Акте 10, осложняет и путает дело, так как все земельные участки проходят сразу по нескольким делам. В итоге, если экс-супруги добьются хотя бы временного снятия ареста, они легко смогут распродать, переоформить или заложить имущество.

Сложно отделаться от мысли, что муж и жена — одна сатана, и всё это ладно скроенный, по нотам сыгранный спектакль. Как вам, например, такая деталь? Как минимум два лота, якобы проданных с "Авито", до сих пор связаны с Натальей Стришней. Особняк (в Кущёвке на улице Светлой, 8, на фото) сейчас в центре судебных разбирательств между супругами. А ресторан " Усадьба " совпадает телефоном и почтой с аналогичными данными фирмы ООО "Созвездие" детей Цеповяза. То есть очень возможно "Усадьба" до сих пор принадлежит им.

Цапки: недвижимость в Испании, лжебрак и $6 млн

О детях Сергея Цапка, 19-летней Анастасии и 18-летнем Артёме, ничего не известно. Но, судя по социальным сетям дочки, живёт она на полную катушку. Например, на совершеннолетие Анастасии подарили шикарный Mercedes-Benz E-klasse стоимостью от 5 млн р. Ещё девушка очень много путешествует: на её селфи можно узнать пейзажи Дубаи и Канарских островов.

Возможно, и Анастасия, и её брат Артём живут за границей со своей бабушкой Ольгой Оделин-Феррер . Персонаж та занимательный. Фамилия по кубинцу-мужу. В лихие 90-е мошенничала с невозвратом крупных займов. Сбежала от российского угрозыска в Испанию, где купила недвижимость и получила гражданство. В Кущёвке Феррер успела построить четырёхэтажный дом для дочери Анжелы-Марии и её мужа — 21-летнего Цапка.

Это всё детали из справки от 2009 г. начальника Кущёвского РОВД П.В.Корнинко для краснодарских следователей. В частности, полковник сообщает о браке. Странно, ведь потом, в 2012 г., Анжела доказала , что якобы замужем за Цапком никогда не была. Её слова подтвердили два документа: свидетельство о смене девичьей фамилии на Цапок и справка об отсутствии брака. Новый статус "нежены" позволил ей снять арест с Porsche Panamera (9 млн) и особняка в Ростове-на-Дону (5,7 млн), а ещё продать сельхозпредприятие "Юг Агротехника" ( 5,7 тыс. га, доход — 259 млн в год).

Лжевдове осталось освободить от ареста свой валютный счёт на $6 млн. Следите за напёрстками.

21 июня 2018 г. Районный суд отказывает ей в иске.

ей в иске. 4 июля. Краевой суд снимает арест, но не со всей суммы, а с $5,5 млн.

арест, но не со всей суммы, а с $5,5 млн. 4 сентября. Анжела добровольно переводит оставшиеся арестованные полмиллиона долларов потерпевшей стороне. Таким образом она закрывает один из исполнительных листов.

оставшиеся арестованные полмиллиона долларов потерпевшей стороне. Таким образом она закрывает один из исполнительных листов. 1 октября. Анжела вдруг отзывает иск о снятии ареста со счёта.

— Очевидно, это всё "процессуальные хитрости"! Что теперь там со счётом и оставшимися деньгами — вопрос открытый, — прокомментировал для Лайфа Максим Кошелев, юрист родственников жертв.

Сейчас Анжелу с Кущёвкой ничто не связывает. Как и у матери Оделин-Феррер, у неё есть недвижимость в Испании .

Куда подевались богатства "Артекс-агро"

"Артекс-агро" — мегаферма на 13 тыс. га и 2,5 тыс. голов стада — самый ценный "алмаз" кущёвской банды. С 1999 г. им управляла мать Цапка, Надежда. В 2011 г. мамаша Гавс отправилась на 7 лет в колонию за махинации с землями колхоза. Показательно, что она до упора валила всю вину на юристку, у которой родилось двое малышей.

Пока Надежда Цапок сидела, с её арестованной компанией происходили чудеса. Сначала со штрафстоянки Кущёвского РОВД исчезли важные вещдоки: 32 автомобиля, среди них — иномарка ценой 20 млн р. Вскоре за рулём этих машин были замечены люди Фёдора "Обнала" Стрельцова — чёрного бухгалтера банды Цапков. Оказалось, арестованную "движимость" освободил кущёвский судья Виктор Сероштан. По информации "Российской газеты", и Сероштан и ликвидатор обанкроченного впоследствии "Артекс-агро" Олег Велихов тоже могут являться людьми Фёдора Обнала.

Ещё "Цапки" стояли за кредиторами, контролирующими обанкроченный "Агро". Они продали с молотка сельхозугодья на 1 млрд р. компании Parus Agro Group. А потом Parus был проглочен "Агрокомплексом" экс-губернатора Кубани Александра Ткачёва . "Ведомости" пишут , что Ткачёв под своим контролем аккумулировал аж 60 тыс. га земель, ранее принадлежавших структурам Цапков. Крохи земель, что остались, Фёдор Обнал прибрал в свой " Агрокомплекс "Кущёвский " (согласно "СПАРК-Интерфакс", активы этой компании равны 0,9 млрд р., а ежегодный доход превышает 0,7 млрд). Сейчас миллиардер Стрельцов скрывается под защитой украинского СБУ. В России он объявлен в розыск за мошенничество. Есть мнение, что именно Фёдор Обнал стал главарём кущёвской банды и управляет ей прямо из Украины.

Возникает вопрос. Почему с этих миллиардов не взыскали компенсацию в пользу родственников убитых в резне? А потому, что эту компенсацию должны были списать с 92-миллионного счёта в Россельхозбанке, который один из судов признал бандитским общаком и арестовал. Но потом другой суд по другому уже делу, связанному с землёй Цапков, освободил и перевёл 92 млн подставному лицу.

Несмотря на раздербанивания своего бизнеса, Надежда Цапок не бедствует. Она пообещала награду в 250 млн р. тем юристам, кто сумеет возвратить ей 5 тыс. га земель.

С киллеров взять нечего

Изначально родственники жертв истребовали у кущёвской банды 1,4 млрд рублей компенсаций. Юристы ОПГ умудрились снизить эту сумму в 5 раз. Но и она не выплачена. На данный момент потерпевшая сторона получила лишь 152 млн. Из них 119 по решению суда списаны со счёта Надежды, матери Сергея Цапка. 31 млн компенсировала Анжела-Мария. Ещё 2 млн сняли с нотариального депозита главного подельника Цапка — Вячеслава Цеповяза.

— Рассчитываем ещё на 130 млн, которые должны моим подзащитным киллеры банды: Вячеслав Рябцев, Андрей Быков, Николай Цапок и Владимир Алексеев, — рассказывает адвокат жертв Максим Кошелев. — Но увы! Ничего ценного за душой у них не оказалось. Издевательские 100 рублей в месяц моим подзащитным высылал лишь Алексеев. Осталось две возможности таки взыскать деньги. Либо с долларового счёта Анжелы-Марии — судебные тяжбы тут тянутся уже пару лет. Либо с Россельхозбанка, в котором хранились 92 млн бандитского общака и который допустил их вывод.

Добавим, что отец упомянутого Владимира Алексеева (прозвище Беспредел) владеет по всей Кущёвке магазинами "Алексеевскими". А экс-жена Беспредела до недавнего времени работала секретарём в кущёвском суде.

Призрак бродит по Кущёвской

Родственники жертв не вылезают из судов уже 9 лет и до сих пор не получили всю компенсацию. Самое абсурдное — это то, что для банды Цапков-Цеповязов эта сумма просто смехотворна. А самое кошмарное — что деньги и активы кущёвской ОПГ продолжают работать на жён, детей и родственников бандитов, тех самых, что десятилетиями держали в страхе целый регион России и вырезали людей целыми семьями.

Может быть, поэтому люди так легко верят в "воскресшего" бандита Цапка, ведь его призрак до сих пор бродит по Краснодарскому краю. Ни от кого не прячась, демонстрируя награбленное и глумясь над родственниками жертв.