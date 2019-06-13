Трасса смерти. Призрак Цапка до сих пор держит Кущёвскую

Когда в соцсетях появилось фото с места аварии в Сочи, на котором заметили человека, похожего на Сергея Цапка, люди сразу поверили, что главный бандит из Кущёвки вовсе не умер, а сделал пластическую операцию и гуляет на свободе. На этот раз страшными слухами не ограничилось и люди официально обратились к сочинскому прокурору с требованием проверить личность человека на фотографии. Почему люди до сих пор верят в живого Цапка и куда ушли деньги его кровавой империи — читайте в расследовании Лайфа.

Трасса М4 овеяна дурной славой. Именно о ней в эфирах федеральных каналов с успехом прошёл сериал "Трасса смерти". Может поэтому в курортный сезон на подъезде к станице Кущёвской люди предпочитают ночевать не в придорожных отелях, а возле автозаправок, причём исключительно крупных сетевых брендов, например, "ЛУКойла" и "Газпрома". С вечера здесь выстраиваются сотни легковушек. И можно заметить, что причиной тому не экономия на ночлеге. Владельцы дорогих иномарок спят в обтянутых кожей салонах престижных авто рядом с экипажами самых старых и недорогих машин. Люди боятся ехать ночью через Кущёвскую, предпочитая "федеральную крышу" заправок (возле местных бензоколонок такого ночного скопления легковушек нет). Ещё один яркий показатель того, что страх перед Цапками и Цеповязами за десять лет не прошёл.

Краткая история банды Цапка

Девять лет назад страну потрясло массовое убийство в станице Кущёвской. В своём доме зверски убита целая семья. Из двенадцати жертв четверо — дети. Банда Цапков царствовала в станице Кущёвской с начала 90-х. Волосы вставали дыбом от того, что они творили десятилетиями. Вроде бы правосудие наступило. Члены банды получили большие сроки или покончили с собой, а главарь умер от инсульта в краснодарском СИЗО. Но тело его кремировали и теперь людей очень трудно убедить, что на фото сочинской аварии они видят не того самого "воскресшего" Цапка. Ведь и правда, эти два человека удивительно похожи комплекцией и каждой морщинкой лица.

Но в прокуратуре Краснодарского края Лайфу сообщили: на снимке с места ДТП — Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, которого давно разыскивают за мелкие кражи. Удивительная игра судьбы — мелкого воришку, случайно оказавшегося на месте кровавого происшествия, принимают за давно умершего главаря кущёвской банды. Просто фантастический сюжет для криминального телесериала...

Это не Цапок... Но как причудливо тасуется колода!

Умалат Сайгитов — адвокат кущёвских бандитов — тоже утверждает Лайфу, что на фото с места ДТП не Цапок. Его анализ строится не только на особых приметах:

— Я его (Цапка. — Прим. Лайфа) видел в течение года почти каждый день. У него внешность не похожа на того, кто на фото, — и добавляет — Взгляд другой совершенно. У Сергея был взгляд хозяина, а у этого — простого гражданина. Цвет волос отличается, — говорит адвокат.

Письмо прокурору Сочи составил юрист потерпевших Максим Кошелев, но, похоже, он уже сам не рад тому шуму, который оно наделало в соцсетях и СМИ:

— Слухи, жив Цапок или нет, мы не слушаем. Мы нашли конкретную фотографию, на которой изображён человек, похожий на него. В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы. Что с этой информацией сделали — видите сами... Что касается ущерба потерпевшим, дело находится в суде. В отношении жены Цапка у нас нет никаких сведений об имуществе, — говорит Лайфу адвокат потерпевших.

А адвокат кущёвских бандитов заявил Лайфу, что шум поднялся по другим причинам.

— Из восьми обвиняемых по делу во время следствия погибли четверо. У нас были подозрения о насильственной смерти. У некоторых были следы физического насилия на теле.

— Опознавал тело один из потерпевших, который заявил иск в один миллиард рублей, и он очень рассчитывал, что эти деньги получит. Невероятно, чтобы его можно было подкупить и опознание было ложным. После истории Цеповяза с шашлыком пошёл какой-то наезд на их имущество. Видимо, какая-то рейдерская активность.

— Увидел фото в соцсетях и даже не думал, что так серьёзно будут об этой истории говорить. Я считаю, что это просто какое-то манипулирование. У Цапка были фантастические финансовые возможности...

"Воскрес" ли Цапок или умер много лет назад в краснодарском СИЗО — потерпевшие так и не получили компенсации в полной мере. Ни моральной, ни материальной.

Ищите женщину. Боевые подруги бандитов не бедствуют

Анжела Мария Цапок — женщина на Кубани известная и очень богатая. Именно её считают главной наследницей криминального богатства Цапка. Ведь она взяла фамилию главаря банды из Кущёвки, но так и не стала его женой по документам. После ареста сожителя Анжела ездила на суды, но от Цапка всеми силами открещивалась и утверждала, что он лишь биологический отец её детей, с которым у неё давно нет никаких отношений.

После смерти гражданского мужа Анжела не бедствует: две шикарные квартиры, огромный особняк в Ростове и роскошный "порше", а также пять с половиной миллионов долларов на счетах. И всё это добро до июня 2018 года было под арестом. Вроде вот они — кровавые деньги банды Цапков, но теперь арест снят и Анжела сегодня свободная, очень обеспеченная женщина. Так какую роль она играла в жизни главаря банды?

Лайфу удалось поговорить с соседом Цапка по СИЗО. Он рассказал, что с женой тот не контактировал и даже адвоката Цапку нанимал отец, а не гражданская жена. Впрочем, интересы Цапка Анжела продолжала представлять, что можно понять из его известного "письма Феде" — главному финансисту банды Фёдору Стрельцову, который сейчас находится в бегах на Украине.

— Это Анжела тебя спасает от последствий, которые тебя ожидали после того, как я дождусь решения из Москвы. Но она с тобой договорилась о сумме, которая устроила, и я, конечно, решил не писать на тебя и не сдавать. Теперь ты эту сумму ломаешь пополам, а это неправильно. — писал Цапок, угрожая сдать Фёдора полиции.

Не являясь официально зарегистрированной женой, именно Анжела получила после смерти тело Сергея Цапка и сожгла его в Волгоградском крематории, что вызвало слухи о фальшивой смерти Цапка. Чей прах выдали Анжеле в крематории и где он, теперь знает лишь она.

Жена Цеповяза, которая тоже больше не жена

Жена ещё одного фигуранта "дела Цапков" Наталья Цеповяз сменила фамилию на девичью — Стришняя — и отказалась финансировать мужа в тюрьме, ведь осуждённый на длительный срок требовал от неё слишком много и на себя, и на нужды колонии: "Он просил и на зоновскую пасеку — купить пчёл, новые улья, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял", — заявляла Наталья для СМИ.

Примерно в то же время, когда Наталья Цеповяз решила остановить финансирование мужа и инициировала развод, в Сеть "слили" возмутительные фото и видео того, как Цеповяз "жирует" в колонии. Распространяли их через анонимный ютуб-канал "Сергей Перин". Общаться с журналистами владелец канала наотрез отказывался, аргументируя опасностью быть убитым. Мол, у отбывающего в Амурской области Цеповяза настолько длинные руки, что постить его фото с шашлыками и крабами — слишком опасно. Несмотря на смертельную опасность, жена Цеповяза благополучно разводится и оставляет за собой ООО ОПХ "Слава Кубани". Стоимость этой компании превышает один миллиард рублей!

В общем, обе бандитские жены сегодня не в накладе, счастливо избежали всех проблем и всем обеспечены. А "кровавые деньги" банды из станицы Кущёвской, что орудовала два десятилетия, как будто растворились.

Если женщину так и не нашли, ищите мужчину на Украине

Тем временем на Украине возбуждено уголовное дело о попытке хищения владельца "Агрокомплекса "Кущёвский" Фёдора Стрельцова. Якобы его хотели увезти насильно в Россию. Сейчас Стрельцов под защитой СБУ, возможно, завербован. Меж тем это серый кардинал Кущёвской ОПГ. Его знали по прозвищу Фёдор Обнал.

Фёдор Стрельцов был финансистом и распределителем активов банды Цапка. На родине Стрельцов заочно арестован по решению Ленинского районного суда Ростова. Ему инкриминируют ряд уголовных преступлений. В частности, подозревают в незаконной попытке завладения тысячами гектаров земли, ранее принадлежащих холдингу Цапков "Артекс-агро". На данный момент под контролем фирмы Стрельцова "Агрокомплекс "Кущёвский" имеются крупные сельскохозяйственные активы на севере Кубани, которые он купил за полстоимости у Анжелы Марии Цапок (что тоже упоминалось в известном письме Цапка "другу Феде").

Даже находясь на Украине, Федя Обнал продолжает орудовать в Кущёвке. В частности, он звонил своему заму Александру Глазырину и потребовал с него десять миллионов рублей отступных за то, что тот отказался дать взятку генпрокуратуре для закрытия уголовных дел по Стрельцову. Забирать деньги пришла жена Стрельцова Светлана, но вместо Глазырина её ждали правоохранители, которые арестовали её за вымогательство. Добавим, что ряд источников называет Фёдора наследником Сергея Цапка и действующим руководителем остатков разгромленной банды. Якобы он командует и отдаёт распоряжения с Украины через интернет-мессенджеры.

Эпилог

Деньги банды Цапка "растворились" то ли в революционных вихрях Незалежной, то ли в многочисленных фирмах бывших жён. И всё это на глазах людей, которых девять лет назад история в станице Кущёвской привела в ужас. Потрясённая резнёй страна тогда переживала за двенадцать убитых, ведь четверо из них — дети...

Но призрак Цапка всё ещё является россиянам. А туристы, которые со всей страны едут отдыхать в Крым и Краснодарский край по трассе М4 "Дон", на подъезде к Ростову ночуют в своих машинах "под крышей" заправок федеральных сетей.