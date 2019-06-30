Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приедет в Россию в мае 2020 года на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Да, я буду там, господин Путин меня пригласил, и я приеду! Спасибо вам! Для нас это тоже важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся! — ответил французский лидер на вопрос журналистов Первого канала.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин пригласил лидеров США и Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера.