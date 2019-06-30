Жители Тулуна рассказали Лайфу о паводке: Дома срывало, как поплавки

Жильё мощным потоком уносило в неизвестном направлении, люди лишились также вещей первой необходимости, но они рады, что смогли выжить.

Жители иркутского Тулуна, который сейчас страдает от масштабного паводка, в беседе с Лайфом рассказали, как они переживают стихийное бедствие.

— Наш дом под водой. Мой муж лежит в тяжёлом состоянии, и мы даже в больницу его не можем положить. Сейчас он у детей находится, боимся, чтобы вода не пришла, — рассказывает жительница Тулуна Тамара.

— Скорее всего, наш дом уплыл. На соседних улицах дома наших соседей оказались в одной куче, — сказала Ольга Терентьева.

Дома многих из них буквально срывало и уносило мощным потоком в неизвестном направлении, также люди остались без всего хозяйства, но рады, что смогли выжить.

— Некоторые поступили неосмотрительно, закрывая окна и двери во время наводнения. Дома, как поплавки, взрывались, и их уносило мощным потоком, — заявила Наталья Денисова.

— У нас затопило полностью дом, утонуло у нас всё хозяйство. Успели только сами выбраться, — отметила Мария.

Напомним, Иркутская область продолжает терпеть бедствия от паводков. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания дал ряд поручений по ликвидации стихийного бедствия и помощи населению.

В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По последним данным, погибло пять человек. Лайф снял с коптера масштаб затопления.