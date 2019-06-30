Дэниел Крэйг вернулся к съёмкам бондианы после операции

Очередной фильм о Джеймсе Бонде, официальное название которого пока держится в тайне, выйдет на большие экраны 8 апреля 2020 года.

Британский актёр Дэниел Крэйг полностью восстановился после операции на лодыжке и вернулся к съёмкам 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Daily Mail. Съёмки продолжились в лондонском районе Вестминстер.

Ранее исполнитель роли агента 007 повредил лодыжку при беге во время съёмок на Ямайке. Оттуда Крэйга отвезли в больницу США для проведения рентгена, а после его прооперировали. Студии пришлось отменить все запланированные в Лондоне съёмки.

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет на большие экраны 8 апреля 2020 года. Его название пока держится в тайне.