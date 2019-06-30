ЦИК: На выборах в парламент Украины представлено 22 партии

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Фото © Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

ЦИК Украины после решения суда в пользу партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" внесла её в бюллетень на досрочных выборах в Верховную раду под 22-м номером.

ЦИК внесла партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьёвки, внеся изменения в своё предыдущее постановление, — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, ранее Центризбирком Украины отказал в регистрации партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за нарушений при выдвижении. После чего Апелляционный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы политической организации.

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