ЦИК: На выборах в парламент Украины представлено 22 партии

ЦИК Украины после решения суда в пользу партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" внесла её в бюллетень на досрочных выборах в Верховную раду под 22-м номером.

— ЦИК внесла партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьёвки, внеся изменения в своё предыдущее постановление, — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, ранее Центризбирком Украины отказал в регистрации партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за нарушений при выдвижении. После чего Апелляционный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы политической организации.