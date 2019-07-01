Медведев заявил, что политическим партиям нужно меняться

Он также выразил мнение, что в современном мире они по-прежнему нужны, даже несмотря на технический прогресс.

Представить жизнь в XXI веке без политических партий по-прежнему невозможно, однако им необходимы изменения. Такое мнение в своей статье, опубликованной в "Известиях", выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства в тексте попытался порассуждать над ответом на вопрос, который задают себе избиратели и сами партийцы: "Нужны ли вообще политические партии в ХХI веке?" Медведев отметил, что в эпоху Интернета собрать единомышленников и организовать политическое движение можно за несколько дней. Однако в Сети невозможно найти ответы на ряд важнейших вопросов.

— Ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты. Голосование на выборах. Парламент. И, безусловно, политические партии. Они по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться, — отметил Медведев.

При этом председатель правительства обращает внимание, что подобные изменения могут быть важны с учётом национальных целей развития России. Проводником этих изменений — как самая крупная партия — должна быть "Единая Россия".

Ранее Медведев заявил о необходимости изменений в "Единой России".