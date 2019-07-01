Туск приостановил саммит ЕС

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Фото © Twitter / Donald Tusk

Как уточняется, политик планирует в индивидуальном порядке обсудить кандидатов на ключевые посты в организации.

Глава Евросовета Дональд Туск прервал саммит для проведения ряда двусторонних встреч с главами государств. О решении Туска рассказал представитель Евросовета.

Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций, — отметил он.

Как уточняется, политик планирует в индивидуальном порядке обсудить кандидатов на ключевые посты в организации.

Другой представитель сообщил, что приостановление мероприятия свидетельствует об отсутствии консенсуса по текущему вопросу.

Напомним, 30 июня в Брюсселе стартовал экстренный саммит ЕС, на котором главы стран — членов организации должны были утвердить кандидатов на ключевые посты. Данный саммит стал третьей попыткой решить вопрос с рядом должностей — обе предыдущие закончились неудачей.

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