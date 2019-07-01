Эксперты выяснили, какая ветчина с российских прилавков опасна для здоровья

Специалисты подчеркнули, что большая часть образцов имеет низкое качество, а два из них опасны для здоровья.

Эксперты проверили семь марок "ветчины для завтрака" и внесли шесть из них в чёрный список. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на официальном сайте "Росконтроля".

В лабораторию попали образцы ветчины марок "Мясной дом Бородина", "Рублёвский", "Велком", "Окраина", "Чернышихинские колбасы", "Мяснов/Черкизово" и "Эколь".

Как отметили специалисты, ветчина "К завтраку халяль" бренда "Эколь" и "Для завтрака" марки "Чернышихинские колбасы" не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В ней показатель общей обсеменённости мезофильной микрофлорой превышает допустимое значение.

— К тому же в ветчине "Чернышихинские колбасы" обнаружили бактерии группы кишечной палочки, — подчеркнули эксперты.

В ходе исследования во многих образцах ветчины были найдены не заявленные в составе ингредиенты: растительный углеродный компонент, каррагинан, пшеничная клетчатка, камедь рожкового дерева, сорбиновая и бензойная кислоты, картофельный крахмал. Некоторые из них не должны присутствовать в мясных продуктах.

— "Мясной дом Бородина", "Рублёвский", "Чернышихинские колбасы" и "Мяснов/Черкизово" стандарту не соответствуют в числе прочего по органолептическим показателям: в них отмечены вяжущий вкус, сладковатый привкус. К тому же в ветчине "Чернышихинские колбасы" почти 19% жира, а это больше, чем допускает ГОСТ, — сказано в сообщении "Росконтроля".

По результатам исследования специалисты порекомендовали к покупке ветчину "Для завтрака" марки "Окраина". Все остальные образцы были добавлены в чёрный список "Росконтроля" за многочисленные нарушения.

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