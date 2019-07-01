Учёные назвали болезнь, увеличивающую риск рака

В рамках масштабного исследования выяснилось, что риск развития онкологии у людей с рассеянным склерозом увеличен на 14%

Согласно данным 65-летнего исследования норвежских учёных, пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют наибольшую предрасположенность к развитию онкологии. Об этом сообщает издание Medicalxpress со ссылкой на доклад, представленный на 5-м конгрессе Европейской академии неврологии (EAN) в Осло.

Специалисты установили, что по сравнению с людьми, не страдающими РС, у людей с этим заболеванием риск развития рака органов дыхания увеличен на 66%, центральной нервной системы (преимущественно мозга) — на 52%, рака мочевыводящих путей — на 51%. При этом в целом риск увеличивается на 14%.

Эти результаты были получены в ходе долгосрочного изучения 6883 пациентов с РС, родившихся в 1930–1979 годах.

— В этом исследовании подчёркивается необходимость повышения осведомлённости о риске рака среди пациентов с РС, что должно привести к более эффективной диагностике рака для улучшения результатов и выживаемости, — пояснила ведущий исследователь из университетской больницы Хокланд (Берген) доктор Нина Гриттен.

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